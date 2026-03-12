Éxito en sintonía: Chile vio el cambio de mando presidencial por las pantallas de Mega y sus plataformas

12 mar. 2026 - 12:25 hrs.

La maratónica jornada informativa de ayer, miércoles 11 de marzo, dejó un claro ganador en la transmisión televisiva. Los servicios de prensa de Megamedia totalizaron una arrolladora victoria ante su competencia, confirmando, una vez más, que los chilenos acuden a informarse en los momentos cruciales por Meganoticias.

La transmisión televisiva comenzó a las 06:00 am con Meganoticias Amanece y concluyó con Meganoticias Prime a las 22:43. En ese horario la cobertura del cambio de mando por Mega promedió 523.988 personas por minuto y tuvo un alcance de 4.276.755 personas.

En ese mismo horario TVN promedió 238.487 personas por minuto, CHV 428.136 personas por minuto y Canal 13 ponderó 324.043 personas por minuto.

El cambio de mando fue visto por Meganoticias y sus plataformas

La programación fue comandada desde la mañana en los estudios de Meganoticias por Gonzalo Ramírez, Florencia Vial, Karen Doggenweiler, José Antonio Neme, Juan Manuel Astorga, Rodrigo Sepúlveda y Constanza Santa María, mientras que un gran contingente periodístico estuvo a cargo de las coberturas en terreno, trayendo todos los detalles y pormenores de los hechos principales de la jornada.

En el ámbito digital, las informaciones también tuvieron gran éxito, consiguiendo un total de 1.2 millones de visualizaciones en vivo y un peak de 131 mil usuarios conectados simultáneamente en las cuentas de YouTube de Meganoticias y de Mega.

Asimismo, las redes sociales de Meganoticias alcanzaron 67 millones de visualizaciones de videos, contabilizando Instagram, Facebook, TikTok y YouTube.

La jornada de ayer también estuvo marcada por la agresión a un funcionario de Carabineros en la ciudad de Puerto Varas, que terminó con el policía con muerte cerebral y la búsqueda del culpable.

Meganoticias y el departamento de prensa de Megamedia cuenta con la dirección de Lorena de las Heras.

