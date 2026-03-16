La pérdida que enluta a Fernando Solabarrieta: "Mi papá de la adolescencia"

16 mar. 2026 - 14:45 hrs.

Fernando Solabarrieta está enfrentando un duro momento en su vida personal. A solo unos días de haber sido eliminado de El Internado, otra situación lo golpeó más allá de las cámaras.

Su “papá de la adolescencia”, como lo describió en una historia de Instagram, partió de este mundo. Su tío Roque, hermano de su padre Ciro (quien falleció hace cuatro meses), recientemente falleció.

Las palabras de Fernando Solabarrieta a su fallecido tío

En una publicación de la red social, el periodista afirmó que su querido tío fue despedido con tranquilidad, pero también con resignación.

Roque, ciro y Fernando Solabarrieta | Instagram: @fersolabarrietac

“Hubo tristeza, claro, pero primó el agradecimiento por una vida llena de ejemplos e íntegra. Fuiste una parte muy importante de mi vida y te voy a extrañar siempre”, escribió el esposo de Ivette Vergara.

A su vez, Fernando recordó a otros familiares quienes partieron antes que Roque: “Ahora de seguro estás con tu amado hermano, Ciro, mi padre, y tu adorada Pocha, mi tía que también extraño un montón”.

Finalmente, el comunicador le expresó agradecimientos a su tío, al decir que lo “quiere mucho” y nunca lo olvidará.

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