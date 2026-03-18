Exchica reality Natu Urtubias lanza advertencia a hombres casados que se le insinúan: "Una más y ya van a ver"

18 mar. 2026 - 15:30 hrs.

Desde hace un tiempo, las redes sociales de Natu Urtubias se inundan de un sinfín de mensajes de hombres que se le insinúan, una lista que incluye a varios casados. Lejos de sentirse halagada, la exchica reality señaló que la situación la tiene cansada.

Así lo expresó la también comediante durante su presencia en el pódcast "Relaja2", donde agregó que lo más molesto es que algunos de estos pretendientes comprometidos son bastante famosos.

Natu Urtubias pondrá límites

Urtubias indicó que le "molesta que tengan la audacia" de enviarle mensajes y que siempre se pregunta lo mismó: "¿Por qué lo hacen? ¿Por qué me ponen a mí en esa situación tan incómoda?”.

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"Son tan chantas", expresó. Y, ante la insistencia de los mensajes, dejó una advertencia clara: "Dejen de hablarme, hombres casados. Una más, no los voy a funar, pero una más y ya van a ver".

Señaló que las insinuaciones que recibe en redes sociales la hacen "tener una imagen distorsionada de sí misma" y que incluso ha pensado que "no es digna de un amor real". En este sentido, su decisión de poner límites también es una manera de proteger su autoestima.

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