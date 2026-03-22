"No he podido levantarme": Periodista Chriss Mc Millan relata duros momentos tras complejo estado de salud

22 mar. 2026 - 17:26 hrs.

Chriss Mc Millan compartió con sus seguidores un duro relato sobre los últimos siete meses de su vida, marcados por serias dificultades de salud y grandes cambios en su dinámica familiar.

A través de sus redes sociales, la periodista detalló que ha perdido la movilidad de brazos y piernas. “No he podido levantarme, he tenido que usar bastón, silla de ruedas”, expresó, dando cuenta de la magnitud de su situación.

“Nunca viví una prueba tan difícil como esta. Siete meses que nuestra vida familiar ha tenido que adaptarse a una mamá y esposa que no se puede mover. Yo he tenido que adaptarme a una vida llena de dolor”, agregó, mostrando cómo la enfermedad ha afectado no solo su cuerpo, sino también su cotidianidad y su entorno cercano.

En un video publicado recientemente, Mc Millan explicó que esta es la tercera intervención en su columna vertebral en los últimos siete meses. “¿Cómo mantener el ánimo, el positivismo, la fuerza, la confianza? No voy a mentir, desde hace un mes perdí todas las que yo tenía, pero mi regalo divino, mis hijos, han compartido con amor e inocencia la de ellos”, señaló, destacando el apoyo de sus hijos en estos difíciles meses.

El pasado 19 de enero, la situación se complicó aún más. “Mi mamá iba manejando y nos choca un bus oruga. Y la hernia se había abierto, la lumbar, y yo no podía mover ninguna de las dos piernas”, relató, evidenciando la gravedad de los acontecimientos recientes.

La periodista reflexionó sobre la angustia y la incertidumbre que ha vivido: “Lo cuento así, pero ha sido horrible, meses de angustia y ansiedad, sin tener claridad de cuál sería el próximo paso, cuándo terminará de una vez todo esto, qué solución tiene si es que la hay, porque lo único que deseo es volver a mi vida normal. Ser yo, conectada con mi familia, con mi mundo y conmigo misma”.

Sobre su futuro tratamiento, explicó que hace una semana acordó con su neurocirujano realizar dos procedimientos con anestesia en pabellón, los cuales podrían terminar con sus dolores en tres días si el diagnóstico es correcto. “Y puede ser que vaya o a necesitar otra neurocirugía grande e invasiva como la que tuve”, cerró, dejando entrever un rayo de esperanza después de meses de sufrimiento.

¿Qué problema de salud tiene Chriss Mc Millan?

La periodista en junio del 2025, mientras trabajaba, comenzó a sentir fuertes dolores de cabeza y de hombros, que posteriormente generaron que se descompensara.

Tras los exámenes, a Millan le detectaron que dos vértebras, C6 Y C7, se cerraron por el canal donde pasan los nervios, estrangulándolos, lo que generó que su mano derecha y su pierna no respondieran. Aquello, sumado a una hernia, hicieron que actualmente siga con este delicado estado de salud.

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