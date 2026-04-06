A casi un año de su debut: Programas de Área de Entretención de Mega son líderes absolutos en audiencia

06 abr. 2026 - 12:15 hrs.

En marzo de 2025, Mega asumió el desafío de sumar el Área de Entretención a su oferta programática y para ello incorporó al periodista Carlos Valencia como director de dicha sección. Un hito que, a partir de los sobresalientes resultados de audiencia, terminó por modificar el escenario de la oferta de contenido de entretenimiento en la televisión chilena.

De mayo 2025 a la fecha, el área de Entretención ha realizado, íntegramente, los programas Only Friends, Coliseo, la Gala del Festival de Viña, Only Viña, Only Friends Verano, Dale Play y, más recientemente, Detrás del Muro. Liderazgo de rating en sus respectivas franjas horarias y cercanía con la audiencia han marcado dichos proyectos.

Este sábado 11 de abril el Área de Entretención estrenará una nueva versión de Only Friends.

Only Friends

Liderazgo de audiencia

El primer programa fue Only Friends. Un espacio de conversación y espectáculos conducido alternadamente por José Antonio Neme y Fran García-Huidobro, en el que 4 invitados, a partir de un juego de cartas y de una comida, entre otras secciones, dialogaban distendidamente, compartiendo anécdotas y vivencias íntimas y graciosas.

Only Friends promedió en su temporada de invierno 422.877 personas por minuto entre el 9 de agosto y el 20 de septiembre. En ese mismo horario, Canal 13 promedió 404.530 personas, CHV 313.887 personas y TVN 303.748 personas por minuto.

Only Friends: 422.877

Canal 13: 404.530

CHV: 313.887

TVN: 303.748

(Fuente: Kantar Ibope)

El segundo espacio fue Coliseo, programa de talentos de humor conducido por María José Quintanilla que definió a uno de los comediantes que se presentó en Viña 2026.

Coliseo también lideró su temporada entre el 27 de septiembre y el 27 de diciembre de 2025 con un promedio de 507.697 personas promedio por minuto, mientras que Canal 13 promedió 388.070 personas, CHV 361.867 personas y TVN 239.130 personas.

Coliseo: 507.697

Canal 13: 388.070

CHV: 361.867

TVN: 239.130

(Fuente: Kantar Ibope)

El tercer programa fue Dale Play, que comenzó el 12 de enero y continúa hasta la fecha liderando en el horario franjeado de las 18:00 horas. Hasta la semana pasada promediaba 371.582 personas por minuto, liderando ante las 308.760 de CHV, las 299.411 de Canal 13 y las 292.517 de TVN.

El programa de concursos musical conducido por María José Quintanilla tiene en cada capítulo a dos soñadores que se enfrentan por ganar el premio en dinero. La competencia exige que hagan gala de sus conocimientos musicales, tanto de los artistas, las canciones y sus líricas.

Dale Play: 371.582

CHV: 308.760

Canal 13: 299.411

TVN: 282.517

(Fuente: Kantar Ibope)

Luego llegó el Festival de Viña, donde el equipo de Entretención tuvo a su cargo La Gala y el programa satélite Only Viña. La Gala se convirtió en lo más visto desde la nueva medición de rating con un promedio de 1.580.364 personas por minuto, mientras que el espacio vespertino Only Viña tuvo una amplia diferencia con su competencia directa, con un promedio de 515.082 personas por minuto, versus las 307.123 de CHV, las 270.649 de Canal 13 y las 230.503 personas promedio de TVN.

La Gala: 1.580.364

CHV: 445.511

Canal 13: 203.302

TVN: 140.289

(Fuente: Kantar Ibope)

Only Viña: 515.082

CHV: 307.123

Canal 13: 270.649

TVN: 230.503

(Fuente: Kantar Ibope)

Finalmente, el estreno más reciente fue Detrás del Muro. El espacio de humor y sketches animado por Kike Morandé ha arrasado en rating y, con tres entregas ya emitidas, obtiene el promedio de audiencia más alto de la televisión chilena con 969.807 personas promedio por minuto. En ese horario, CHV promedia 406.902 personas por minuto, Canal 13 con 312.319 personas por minuto y TVN 216.643 personas promedio por minuto.

Detrás del Muro: 969.807

CHV: 391.169

Canal 13: 323.598

TVN: 247.001

(Fuente: Kantar Ibope)

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