"Necesitas a alguien que te dome...": Los reveladores chats de alcalde de Coihueco acusado de abuso sexual

06 abr. 2026 - 11:05 hrs.

El alcalde de Coihueco, Wilson Palma, vive los que son quizás los días más difíciles de su administración. Y es que el 27 de marzo recién pasado, el Juzgado de Garantía de Chillán admitió a trámite una querella por el delito de abuso sexual con sorpresa en su contra por parte de una exfuncionaria municipal.

Según el relato de la víctima, Nicole Sandoval, el hostigamiento por parte del alcalde comenzó de manera inmediata una vez que llegó a trabajar al Departamento de Salud Municipal, siendo persistente y progresivo durante el tiempo, con llamadas fuera del horario laboral e incluso de madrugada, videollamadas sin justificación. Luego, habría tomado represalias por haberlo rechazado.

Revelan chats de alcalde de Coihueco tras querella por abuso sexual

Radio Biobio reveló los chats del alcalde con la exfuncionaria. "(...) eres exquisita, en eso estamos de acuerdo. Necesitas definitivamente a alguien que te dome, potra zaina", es uno de los mensajes de Palma.

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Por si fuera poco, un día de marzo, la autoridad le habló por la madrugada por WhatsApp a la víctima para asegurarle que la contrató "por tu carácter, no por tu trasero ni esas piernotas que tienes".

"Oye, ¿me permites quererte un poco? O sea, no quiero que sea algo así como una relación laboral tan cuadrada, ni menos una relación sexual, pero déjame quererte un poco y tú quiéreme también", envió minutos más tarde Wilson Palma.

Si bien Mega Investiga intentó hablar con el alcalde, este declinó entregar cualquier tipo de declaración a los medios de comunicación.

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455.

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