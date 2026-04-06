"Estaba esperando esos huevitos": El divertido comentario de Neme que hizo estallar al Mucho Gusto

06 abr. 2026 - 10:15 hrs.

José Antonio Neme sacó carcajadas la mañana de este lunes en Mucho Gusto con su experiencia vivida el fin de semana largo de Semana Santa.

Todo surgió cuando el periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, entregaba su pronóstico del tiempo para Santiago, mencionando que el fin de semana recién pasado fue bastante agradable.

El divertido comentario de Neme

Neme coincidió con las palabras del profesional, planteando que fue "muy primaveral, con brisa, agradable, con huevitos (de Pascua)".

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Bandejeándose él mismo y con una sonrisa pícara, lanzó su deslenguado comentario: "Dios mío, que estaba esperando esos huevitos de hace un tiempo a esta parte".

Los dichos de José Antonio sacaron carcajadas en sus compañeros, lo cual lo motivó a agregar: "Además, como el sábado ganamos una hora, tuvimos una hora más de huevitos. Así que estuvo perfecto. Yo estoy feliz".

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