Cambio de hora trae efectos: Así estará el tiempo esta semana en Santiago

06 abr. 2026 - 09:44 hrs.

El periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, entregó el pronóstico del tiempo para esta semana, donde muchos regresan a sus rutinas tras el fin de semana largo de Semana Santa.

Y es que no será una semana cualquiera, sino una marcada por ser la primera con el horario de invierno y cuyas temperaturas traerán más de una sorpresa.

Pronóstico semanal del tiempo en la Región Metropolitana

De acuerdo con lo expresado por el experto en Mucho Gusto, con el cambio de hora comenzamos, desde ya, con un descenso en las temperaturas y un aumento de la cobertura de humedad por las noches en los valles de la zona central.

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En ese sentido, nos espera una semana de cambios, partiendo por este lunes, donde la máxima alcanzará los 26 °C.

Si usted es viudo o viuda del verano, el martes será su día, porque se marcará el peak de esta semana con 30 °C de máxima. Aunque será solo un oasis en el desierto, porque el miércoles desciende a 28 °C.

El jueves comenzará a ingresar nubosidad en el litoral central, por lo mismo, en la Región Metropolitana bajará la temperatura, con una máxima de 27 °C el jueves y viernes. De hecho, durante el último día hábil de la semana habría nieblas durante la mañana en el sur poniente, mientras que por la tarde quedaría el cielo parcial.

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