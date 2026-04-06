"Nos perseguían con piedras y cuchillos": Darynka Marcic relata agresión a equipo de Mucho Gusto en Peñalolén

06 abr. 2026 - 12:30 hrs.

La periodista Darynka Marcic relató el tenso y violento momento que vivió el equipo de Mucho Gusto en la comuna de Peñalolén, luego de ser atacados con piedras, cuchillos y golpes por un grupo de sujetos.

Según contó en pantalla, junto a otros medios de comunicación cubrían los resultados del retiro de vehículos abandonados en calle Venezuela, en la población Lo Hermida.

Así fue el violento ataque a equipo de Mucho Gusto

Si bien diversas personas se opusieron al operativo, la tensión aumentó al final de este, "cuando una persona se pone mucho más violenta y comienza a agredir a funcionarios municipales y a carabineros que estaban en el sector".

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Marcic relató que el desconocido incluso "agredió a una colega audiovisual de un canal amigo y le quita el lente de su cámara".

El sujeto fue reducido y detenido por personal de Carabineros, sin embargo, la violencia aumentó con el pasar de los minutos. Y es que, una vez se detuvo el operativo, "todos los medios de comunicación que estábamos ahí, fuimos agredidos".

Darynka Marcic comentó que, desde distintas calles, aparecieron personas "con piedras, con concreto, con cuchillos, amenazándonos. Nosotros tuvimos que salir lo más rápido posible de ese lugar, porque nos estaban persiguiendo con las piedras y el concreto y los cuchillos".

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Afirmó que si bien lograron subirse a la van, "colegas de otros canales quedaron más atrás de nosotros y fueron golpeados con patadas voladoras, piedrazos en el cuerpo. Reventaron todos los vehículos de la prensa". Agregó, incluso, que uno de los productores quedó atrapado en un local comercial ante el intento de agresión de los vecinos.

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