"Me citaba a su oficina": Denunciante relata hostigamiento de alcalde de Coihueco

06 abr. 2026 - 13:35 hrs.

La mañana de este lunes, Mucho Gusto conversó de forma exclusiva con Nicole Sandoval, exfuncionaria que denunció al alcalde de Coihueco, Wilson Palma, por abuso sexual y una serie de mensajes de índole sexual.

En diálogo con el matinal, la denunciante aseguró que el hostigamiento comenzó inmediatamente luego que aceptara integrarse al Departamento de Salud Municipal (Desamu).

Habla denunciante de alcalde de Coihueco

Señaló que al llegar se transformó en la mano derecha del jefe comunal en materia de salud, dado que él no confiaba en el entonces director del Desamu. Aprovechó esto mismo para citarla a su oficina bajo el pretexto de temas laborales, además de enviarle mensaje por WhatsApp.

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"Aprovechaba de citarme a la oficina para hablar temas en generales, muchas reuniones, que sí fueron efectivas y otras con un intermedio de ciertas palabras y frases que no puedo nombrar en este horario", contó, asegurando que muchas veces terminó en shock por las situaciones que debían enfrentar.

Luego de reiterados episodios de acoso, decidió bloquearlo de la aplicación de mensajería. Sin embargo, el hostigamiento no se detuvo, dado que continuó contactándola a través del nuevo director del Desamu.

Sandoval aseguró que hay más víctimas, mujeres que se acercaron a ella, pero que por el momento no han querido hacer pública su experiencia.

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455.

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