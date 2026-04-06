Caso jardín Cantares de Tiltil: Exámenes revelan que niños habrían sido sedados con quetiapina

06 abr. 2026 - 15:35 hrs.

En agosto de 2025, los apoderados del jardín infantil Cantares de Tiltil, en la Región Metropolitana, hacían pública una situación difícil de creer: sus hijos habrían sido sedados por educadoras.

A seis meses de que se destapara la desgarradora denuncia, salieron a la luz los resultados de los exámenes toxicológicos.

Detectan quetiapina en exámenes a menores de jardín infantil

Según reveló una investigación, los pequeños habrían estado por meses consumiendo contra su voluntad quetiapina, un medicamento antipsicótico utilizado principalmente para tratar la esquizofrenia y el trastorno bipolar.

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Fueron cinco los niños examinados, sin embargo, de acuerdo a las fuentes de Mucho Gusto, serían al menos 10 los afectados y que, incluso, serían más los implicados.

De acuerdo al relato de sus madres, fueron cerca de tres meses en que sus hijos llegaban en diferentes condiciones a sus hogares, pero aún no saben con certeza cuántas dosis recibieron ni menos qué consecuencias pueden sufrir.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

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