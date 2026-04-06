"Es un perfecto idiota": Neme explota en vivo y arremete contra alcalde de Coihueco acusado de abuso sexual

06 abr. 2026 - 12:50 hrs.

"Usted, alcalde, es un perfecto idiota". Así comenzó José Antonio Neme su furioso descargo contra el alcalde de Coihueco, Wilson Palma, denunciado por una exfuncionaria municipal por abuso sexual.

Según la denuncia de la trabajadora, la autoridad comunal envió reiterados mensajes de connotación sexual por cuatro meses, incluso de madrugada y videollamadas exigiendo respuestas ante la negativa de la víctima.

Junto con los supuestos hechos que llevó a cabo, el silencio del jefe comunal colmó la paciencia del conductor de Mucho Gusto, quien arremetió en su contra.

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Neme lanza duro descargo contra alcalde de Coihueco

"Voy a decir algo que es obvio, y se lo voy a decir al alcalde: usted, alcalde, es un perfecto idiota (...) Como usted no sale a aclararlo, entonces yo tengo que asumir que lo que dice la víctima es cierto, porque si usted saliera yo lo podría entender, pero como no aclara nada, yo tengo que, por acción de su silencio, darle el beneficio a la víctima", afirmó.

En esa misma línea, le indicó a Palma que, "si usted cree que iba a mandar ese tipo de mensajes burdos a través de un sistema de mensajería común y corriente como es WhatsApp, y que no iban a terminar todos preguntándole de qué se trata esta cochinada, quiere decir que es un perfecto idiota".

"¿Me parece que es una deducción absolutamente lógica? No creo estarlo injuriando, estoy diciendo algo que es completamente lógico", comentó, agregando que ante su silencio, infiere que no hay qué explicar, por lo tanto, "estos mensajes son reales y usted los mandó sabiendo la responsabilidad de su cargo. Usted es un imbécil".

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

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