Imágenes muestran a hombre agrediendo a equipo de Mucho Gusto y otros canales durante operativo en Peñalolén

06 abr. 2026 - 11:52 hrs.

Este lunes, un equipo de Mucho Gusto fue agredido mientras cubría un operativo de retiro de vehículos en la comuna de Peñalolén, Región Metropolitana.

El incidente ocurrió en calle Venezuela, en la población Lo Hermida, donde inspectores municipales y funcionarios de Carabineros realizaban el retiro de autos abandonados en la vía pública.

Tenso momento en Peñalolén

La intervención generó la molestia de algunos sujetos, lo cual comenzó a escalar al punto que uno de ellos increpó a personal municipal y a equipos de televisión, exigiendo que no los grabaran.

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Sin embargo, la violencia no se limitó a intimidaciones verbales. El hombre agredió a uno de los camarógrafos, además de productores y audiovisuales de nuestro equipo y de otros canales. El atacante quitó el lente a una de las cámaras y lanzó golpes a los presentes.

Carabineros actuó ante la agresión, reduciendo y deteniendo al sujeto que fue trasladado hasta una unidad policial.

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