Hasta 18 centímetros: Candidatas a Miss Universo Chile revelan el secreto de sus tacones en La Hora de Jugar
La tarde de este martes, seis de las candidatas al Miss Universo Chile 2026 llegaron hasta La Hora de Jugar para hablar sobre ellas y su rol representando a sus respectivas comunas.
Fue así como las representantes de Loncoche, Antártica, Padre Las Casas, Arica, Retiro y Maipú hablaron con Joaquín Méndez y Francisco "Chapu" Puelles, quienes tuvieron bastante curiosidad respecto a la estatura de las misses.
Y es que todas ellas andaban con unos grandes tacones, pero tanto Chapu como Joaquín querían investigar un poco más allá.
El "secreto" de los tacones altos de las misses
La primera en revelar su secreto fue Miss Universo Loncoche, quien confesó que ella mide 1,65 cms, pero andaba con unos tacones de 18 centímetros, mientras que Miss Universo Antártica también calzaba unos tacones de 18 centímetros.
De igual forma, el resto de las candidatas confesaron que todas usaban tacones de más de 16 centímetros, algo que es considerado casi como un "uniforme" entre ellas.
Sin embargo, quisieron destacar que, pese a ser un "secreto" de las misses, no es una necesidad ni tampoco es obligatorio, sino que es más una opción que toma cada una de ellas.
Leer más de