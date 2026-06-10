"Yo ya solté...": Pamela Leiva confiesa qué es lo que aprendió de su madre y que ya no puede controlar

10 jun. 2026 - 12:20 hrs.

Pamela Leiva reveló a través de historias de Instagram qué fue lo que, después de muchos años, aprendió de su madre y que ella no podía controlar como hija.

Precisamente, la comediante nacional ha destacado durante los últimos años como una de las humoristas más exitosas, acumulando varios triunfos en distintos escenarios de Chile, entre ellos, el reconocido Festival de Viña del Mar.

En todas estas rutinas, Pamela ha recalcado que la presencia de su madre, María Farías, es muy fundamental y parte de su humor lo sacó de ella.

Pamela Leiva confiesa qué aprendió de su madre

Y es que Pamela abrió una dinámica de preguntas en sus historias de Instagram donde preguntó: "¿Qué aprendiste demasiado tarde?".

Ante esto, una seguidora contestó que lo que aprendió demasiado tarde era que "no soy la mamá de mi mamá, debo dejar de preocuparme por todo".

Por lo mismo, Pamela reveló que ella pasó por lo mismo. "Jajajaja me identifico, yo ya solté y solo me dedico a regalonearla. 'Mamás adolescentes'", dijo, y cerró su respuesta.

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