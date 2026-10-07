MegaShorts prepara nuevo estreno: Esta será la fecha de lanzamiento de Libérame

07 oct. 2026 - 17:58 hrs.

Mega y MegaShorts dan la bienvenida a su nueva teleserie vertical, Libérame.

La ficción se inspira en el thriller y comienza con Laura, una mujer violentada por su pareja, decide que ya no está dispuesta a soportar sus maltratos y manipulaciones.

Por esa razón, se preparará para el gran momento, sin esperar que el ascensor del edificio vaya a fallar. Justo en ese instante se encontrará con Javier, de quien poco a poco descubrirá más antecedentes.

En una inesperada alianza, los dos intentarán escapar y conseguir lo que quieren: ella su libertad y él el dinero que necesita para salvarle la vida a su hijo.

Libérame / MegaShort

¿Cuándo se estrena Libérame?

La teleserie vertigal cuenta con un elenco lleno de reconocidos actores como Paula Luchsinger, Andrew Bargsted, Etienne Boberieth, Nathalia Aragonese y Solange Lackington y alista su estreno para el próximo lunes 12 de octubre.

La producción estará disponible en la plataforma Mega Go con sus cinco primeros capítulos de forma gratuita, mientras que el resto podrás verlo con una suscripción de $2.490.

Todo sobre MegaShorts