Gran victoria de La Roja triplicó a la competencia en rating por Mega

07 oct. 2026 - 10:20 hrs.

Chile ha vuelto a creer en el sueño mundialista y la noche de martes premió a Mega con la sintonía del tercer partido de La Roja en su gira norteamericana en un enfrentamiento ante México en Los Angeles, California.

Entre las 23:00 y las 01:50 Mega lideró ampliamente el rating online, triplicando a su competencia, con un promedio de 900.479 personas por minuto y un peak de 1.169.542 personas. En ese mismo horario, TVN alcanzó las 302.728 personas promedio, CHV obtuvo 292.884 personas de rating promedio, y Canal 13 se ubicó cuarto con un promedio de 220.152 personas.

El encuentro fue transmitido también por Mega 2 con una señal especial en lengua de señas que permitió que 800 mil personas accedieran a todos los detalles de lo que ocurre en la cancha y alrededor.

MegaGO, por su parte, transmitió el partido a través de su pack Sports en sus señales 4K y por su señal con estadísticas especializadas. La transmisión multiplataforma, además, contó con un react a cargo de Arturo Vidal que fue transmitido por Mega.cl y el canal oficial de Mega por YouTube.

El partido tuvo un resultado de 2-0 a favor de Chile, marcando la primera victoria del conjunto nacional en este proceso, con goles chilenos marcados por Maximiliano Gutiérrez y Vicente Pizarro.

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