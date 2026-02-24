Pet Shop Boys, Rodrigo Villegas y Bomba Estéreo: Revive las presentaciones de la segunda noche de Viña 2026

24 feb. 2026 - 08:45 hrs.

La noche de este lunes 23 se vivió la segunda jornada de la más reciente entrega del Festival de Viña 2026. Este segundo día de certamen pasó del pop electrónico, al clásico bloque de humor y tuvo un cierre marcado por la fusión de ritmos del Caribe que armó la fiesta en la Quinta Vergara.

El plato fuerte de la noche fue la banda británica, Pet Shop Boys, en un show de alto nivel que superó las expectativas del público. El humor estuvo a cargo de Rodrigo Villegas, quien logró sacar risas de principio a fin. El cierre de esta fiesta lo hizo Bomba Estéreo.

¿Dónde ver la presentación de Pet Shop Boys?

Para revivir las presentaciones de los artistas o las rutinas de los humoristas sobre la Quinta Vergara, puedes acceder a ellas con tu cuenta de Mega Go o, si no la tienes, te puedes registrar con el Plan Full.

Así, con lo anterior ya listo, puedes repetir el show de la banda británica de Synthpop Pet Shop Boys, ingresando en el siguiente enlace

ATON Pet Shop Boys

Revive la rutina de Rodrigo Villegas

La Quinta Vergara rio a carcajadas con su show. Si te perdiste la rutina de Rodrigo Villegas o te quedaste con ganas de volver a verla, puedes revivirla haciendo clic en este enlace

ATON Rodrigo Villegas

¿Cómo ver el show de Bomba Estéreo?

Si bailaste como nunca con la presentación de la banda colombiana Bomba Estéreo, puedes hacerlo las veces que quieras con un solo click, ingresando aquí

ATON Bomba Estéreo

Para ver las próximas cuatro noches del festival latino más grande del mundo, sintoniza la señal abierta de Mega o el canal de YouTube MEGA Oficial.

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

