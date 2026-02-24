Romanticismo y K-pop: Revisa qué artistas se presentarán este martes 24 de febrero en Viña 2026

24 feb. 2026 - 07:30 hrs.

El Festival de la Canción de Viña del Mar ya ha comenzado y con él también han llegado los artistas que se presentarán durante esta semana festivalera en la Quinta Vergara.

Este martes 24 en Viña 2026 dirán presente dos grupos increíbles. El primero llenará de amor la noche para luego pasar a las debutantes que prometen un show de nivel internacional.

¿Qué artistas se presentan el martes 24?

Para iniciar la noche, los mexicanos de Jesse & Joy abrirán los fuegos en un escenario que pisarán por tercera vez. Con una basta trayectoria y un cariño profundo por Chile, los hermanos Huerta llegan a confirmar por qué son los multiganadores de los Grammy Latino.

@nmixx

Los acompañarán esa noche un grupo ícono del K-pop, Nmixx, quienes pisarán por primera vez el Festival de Viña tras ser invitadas al público durante la última edición del certamen, quedando completamente enamoradas del evento.

La inclusión del K-pop en la parrilla también marca un hito en el Festival, ya que desde hace varios años este estilo de música se ha tomado todos los espacios, por lo que su cupo en Viña está completamente ganado.

