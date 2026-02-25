"Gracias por recibirnos con tanto amor": NMIXX envía mensaje al público chileno tras su paso por la Quinta

25 feb. 2026 - 08:15 hrs.

Las integrantes de NMIXX tuvieron un exitoso paso por la Quinta Vergara, recibiendo todos los premios del certamen.

Pese a que ya eran pasadas las dos de la madrugada, el público esperó pacientemente a Lily, Haewon, Sullyoon, Bae, Jiwoo y Kyujin, quienes tuvieron un explosivo inicio con "TANK".

Durante su presentación hicieron un repaso por sus mayores éxitos y nuevos estrenos como "TIC TIC" y "Blue Valentine", pero la mayor sorpresa de la noche fue la interpretación de "PONTE LOKITA" en compañía de Kidd Voodoo, a quien conocieron en el Festival de Viña pasado.

Sebastian Cisternas/ Aton Chile

Terminado su espectáculo, el sexteto coreano hizo una publicación en su cuenta oficial de Instagram para agradecer el recibimiento.

"Fue un gran honor poder subir al escenario del Festival de Viña 2026. Es increíble haber podido recibir el premio mas importante de la Quinta Vergara. ¡La Gaviota de Plata y Oro! Las cuidaremos mucho. Gracias por recibirnos con tanto amor y energía. Volveremos con una versión aún mejor de NMIXX. ¡Hasta la próxima! ¡Los amamos!", escribieron en español.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por NMIXX (@nmixx_official)

Como contestación, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, quien las recibió en el Palacio Vergara y portó el lightstick de la agrupación, las felicitó en el mismo post con un "triunfaron! Gracias por venir con tanto respeto a nuestro Festival y a la ciudad. Han hecho historia".

Y como gesto del intercambio cultural con Corea del Sur, agregó en hangul (alfabeto coreano): "Ofrecieron un espectáculo realmente fantástico".

Instagram de @nmixx_official

