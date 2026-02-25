Previo a su regreso a Viña: Estas son las exigencias de Juanes para tener en su camarín

25 feb. 2026 - 19:00 hrs.

Esta noche comienza la cuarta jornada del Festival de Viña del Mar 2026, que reunirá a destacadas figuras internacionales como Juanes y el grupo argentino Ke Personajes. En el humor, será Asskha Sumathra la encargada de hacer reír al tradicional "Monstruo" de la Quinta Vergara.

La participación de Juanes en la obertura de este miércoles anticipa una presentación cargada de sus mayores éxitos, aquellos que lo han consolidado como uno de los artistas más influyentes de la música latinoamericana.

Como es habitual en los artistas de talla nacional e internacional, Juanes solicitó una serie de exigencias técnicas y alimenticias para su presentación en la Quinta Vergara. Entre ellos destacan:

Yogurt griego

Proteína en polvo

Energía 110v

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

Miércoles 25 de febrero:

Jueves 26 de febrero:

Viernes 27 de febrero

