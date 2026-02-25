Para bailar en el Festival de Viña 2026: Mira la letra de "La Luz" de Juanes

25 feb. 2026 - 22:07 hrs.

Juanes es el encargado de abrir la cuarta noche del Festival Internacional de la Canción de Viña 2026.

El cantante colombiano regresa al escenario de la Quinta Vergara tras sus exitosas presentaciones en 2003, 2005 y 2009, reencontrándose con el público chileno en una nueva jornada festivalera.

Dentro de su setlist destaca "La Luz", sencillo lanzado en 2014 que actualmente supera los 45 millones de reproducciones en YouTube y que se ha consolidado como uno de los temas más reconocidos de su repertorio.

Revisa la letra de la canción "La Luz" de Juanes:

Se fue la luz en todo el barrio

Se fue la luz en todo el barrio

Prende las velas que la fiesta no se apaga

Se fue la luz en todo el barrio

Prende las velas que la fiesta no se apaga

Esta noche quiero ser tuyo

Esta noche he de ser tuyo

Está de noche en Cartagena

Y tu vestido negro tiene poca tela

La borrachera está muy buena

Yo sigo aquí bailando como las palmeras

Esta noche quiero ser tuyo

Esta noche he de ser tuyo

Esta noche voy a ser tuyo

Esta noche soy todo tuyo

Así, bésame en la boca

Que la luz se fue y nadie nos ve

Bésame en la boca

Bésame en la boca

Bésame en la boca

Que la luz se fue

Bésame en la boca

Bésame en la boca

Bésame en la boca

Tenemos hasta que amanezca

Para besarnos y bailar sobre la mesa

Tú con tu pierna entre mis piernas

Yo suavecito acariciando tus caderas

Esta noche quiero ser tuyo

Esta noche he de ser tuyo

Bajo la sombra de la luna

Quiero morder tus labios como una aceituna

Bajo las sombre de las velas

Voy a llevarte por un viaje a las estrellas

Esta noche quiero ser tuyo

Esta noche he de ser tuyo

Así bésame en la boca

Que la luz se fue y nadie nos ve

Bésame en la boca

Bésame en la boca

Bésame en la boca

Que la luz se fue

Bésame en la boca

Bésame en la boca

Bésame en la boca

Se fue la luz en todo el barrio

Prende las velas que la fiesta no se apaga

Se fue la luz en todo el barrio

Prende las velas que la fiesta no se apaga

Se fue la luz

