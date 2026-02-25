Para bailar en el Festival de Viña 2026: Mira la letra de "La Luz" de Juanes
Juanes es el encargado de abrir la cuarta noche del Festival Internacional de la Canción de Viña 2026.
El cantante colombiano regresa al escenario de la Quinta Vergara tras sus exitosas presentaciones en 2003, 2005 y 2009, reencontrándose con el público chileno en una nueva jornada festivalera.
Dentro de su setlist destaca "La Luz", sencillo lanzado en 2014 que actualmente supera los 45 millones de reproducciones en YouTube y que se ha consolidado como uno de los temas más reconocidos de su repertorio.
Revisa la letra de la canción "La Luz" de Juanes:
Se fue la luz en todo el barrio
Se fue la luz en todo el barrio
Prende las velas que la fiesta no se apaga
Se fue la luz en todo el barrio
Prende las velas que la fiesta no se apaga
Esta noche quiero ser tuyo
Esta noche he de ser tuyo
Está de noche en Cartagena
Y tu vestido negro tiene poca tela
La borrachera está muy buena
Yo sigo aquí bailando como las palmeras
Esta noche quiero ser tuyo
Esta noche he de ser tuyo
Esta noche voy a ser tuyo
Esta noche soy todo tuyo
Así, bésame en la boca
Que la luz se fue y nadie nos ve
Bésame en la boca
Bésame en la boca
Bésame en la boca
Que la luz se fue
Bésame en la boca
Bésame en la boca
Bésame en la boca
Tenemos hasta que amanezca
Para besarnos y bailar sobre la mesa
Tú con tu pierna entre mis piernas
Yo suavecito acariciando tus caderas
Esta noche quiero ser tuyo
Esta noche he de ser tuyo
Bajo la sombra de la luna
Quiero morder tus labios como una aceituna
Bajo las sombre de las velas
Voy a llevarte por un viaje a las estrellas
Esta noche quiero ser tuyo
Esta noche he de ser tuyo
Así bésame en la boca
Que la luz se fue y nadie nos ve
Bésame en la boca
Bésame en la boca
Bésame en la boca
Que la luz se fue
Bésame en la boca
Bésame en la boca
Bésame en la boca
Se fue la luz en todo el barrio
Prende las velas que la fiesta no se apaga
Se fue la luz en todo el barrio
Prende las velas que la fiesta no se apaga
Se fue la luz
