"Un besito tierno": Así dieron inicio Karen Doggenweiler y Rafael Araneda a la tercera noche de Viña 2026

Este miércoles se realiza la tercera noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026.

Cerca de las 21:30 horas, los animadores Karen Doggenweiler y Rafael Araneda subieron al escenario de la Quinta Vergara para dar el vamos a una nueva jornada del certamen.

El tierno beso entre Karen Doggenweiler y Rafael Araneda

Como ya es tradición en el festival, antes de presentar al primer artista de la noche, los conductores respondieron al llamado del público y protagonizaron el esperado beso sobre el escenario.

En esta oportunidad fue Karen quien sorprendió al besar a Rafael, gesto que ella misma definió como "Un besito tierno para la familia", desatando los aplausos de los asistentes.

