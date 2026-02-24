"Un besito tierno": Así dieron inicio Karen Doggenweiler y Rafael Araneda a la tercera noche de Viña 2026

24 feb. 2026 - 21:50 hrs.

Este miércoles se realiza la tercera noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026.

Cerca de las 21:30 horas, los animadores Karen Doggenweiler y Rafael Araneda subieron al escenario de la Quinta Vergara para dar el vamos a una nueva jornada del certamen.

El tierno beso entre Karen Doggenweiler y Rafael Araneda

Como ya es tradición en el festival, antes de presentar al primer artista de la noche, los conductores respondieron al llamado del público y protagonizaron el esperado beso sobre el escenario.

En esta oportunidad fue Karen quien sorprendió al besar a Rafael, gesto que ella misma definió como "Un besito tierno para la familia", desatando los aplausos de los asistentes.

Sigue en vivo el Festival de Viña

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

Lunes 23 de febrero

Martes 24 de febrero:

Miércoles 25 de febrero:

Jueves 26 de febrero:

Viernes 27 de febrero

