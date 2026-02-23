¡Con flecos! El espectacular vestido con el que deslumbró Karen Doggenweiler en la segunda noche de Viña 2026

23 feb. 2026 - 21:44 hrs.

Comenzó la segunda jornada del Festival de Viña 2026 y Karen Doggenweiler dejó a todos impresionados con el look que escogió para esta noche.

La animadora del certamen lució un vestido de color verde, con muchas lentejuelas, con un profundo escote y flecos en la parte del busto.

1 ¿Cómo ver en vivo la segunda noche del Festival de Viña 2026? 2 "Un lujo" y "Elegancia": Redes sociales se rindieron ante espectacular show de Pet Shop Boys en Viña 2026 3 ¿A qué hora comienza el Festival de Viña 2026 este lunes 23 de febrero? Revisa aquí el horario 4 Con guiño a Pet Shop Boys: Así fue el inicio futurista de la segunda noche del Festival de Viña 2026 5 Con ovación del público: Así fue el emocionante homenaje a Tito Noguera en la primera noche de Viña 2026 Lo más visto de Noticias

Con respecto al peinado, la periodista optó por tomarse el pelo y hacerse una cola de caballo, mientras que el maquillaje estuvo acorde a los tonos del vestido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Karen Doggenweiler L. (@karendtv)

Sigue en vivo el Festival de Viña

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

Lunes 23 de febrero

Martes 24 de febrero:

Miércoles 25 de febrero:

Jueves 26 de febrero:

Viernes 27 de febrero

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Festival de Viña