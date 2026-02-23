¡Con flecos! El espectacular vestido con el que deslumbró Karen Doggenweiler en la segunda noche de Viña 2026
Comenzó la segunda jornada del Festival de Viña 2026 y Karen Doggenweiler dejó a todos impresionados con el look que escogió para esta noche.
La animadora del certamen lució un vestido de color verde, con muchas lentejuelas, con un profundo escote y flecos en la parte del busto.
Con respecto al peinado, la periodista optó por tomarse el pelo y hacerse una cola de caballo, mientras que el maquillaje estuvo acorde a los tonos del vestido.
Ver esta publicación en Instagram
Sigue en vivo el Festival de Viña
El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.
Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.
Programación por día de Viña 2026
Lunes 23 de febrero
Martes 24 de febrero:
Miércoles 25 de febrero:
Jueves 26 de febrero:
Viernes 27 de febrero
Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".
Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".
Leer más de