¡Con profundo escote! El romántico vestido que lució Karen Doggenweiler en la tercera noche Viña 2026

24 feb. 2026 - 21:38 hrs.

La tercera noche del Festival de Viña 2026 estuvo marcada por el espectacular look que lució Karen Doggenweiler.

En esta ocasión, la animadora del certamen optó por un vestido de color negro, con mucho brillo, escote en forma de corazón y una pequeña cola.

Con respecto al peinado, la periodista se fue por un estilo más romántico y lo dejó suelto, mientras que el maquillaje tuvo tonos parecidos a los de su atuendo.

Instagram

Sigue en vivo el Festival de Viña

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

Programación por día de Viña 2026

Martes 24 de febrero:

Miércoles 25 de febrero:

Jueves 26 de febrero:

Viernes 27 de febrero

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Festival de Viña