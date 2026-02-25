Con 10 mil cristales: Karen Doggenweiler sorprendió en la cuarta noche de Viña 2026 con increíble vestido azul

25 feb. 2026 - 21:42 hrs.

La cuarta noche del Festival de Viña 2026 ya llegó y, nuevamente, Karen Doggenweiler se lució con el look que escogió para esta noche.

El vestido que escogió la animadora en esta ocasión fue de color azul, de corte sirena, con un gran escote y una fina pedrería.

Esta vez, la presentadora del certamen deslumbró con un diseño de Makarena Montaner, el cual fue elaborado en tres meses y completamente a mano.

La pieza integra lentejuelas, canutillos, mostacillas y más de 10 mil cristales Swarovski, dispuestos en un patrón geométrico diseñado estratégicamente para esculpir la silueta, resaltar las curvas y potenciar el escote con una precisión milimétrica.

