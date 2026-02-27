Con "Adán y Eva": Paulo Londra cerró su show en Viña 2026 con una verdadera fiesta en la Quinta Vergara

27 feb. 2026 - 23:13 hrs.

Paulo Londra realizó un show impecable en el Festival de Viña 2026, marcando su regreso a los escenarios y se fue con todo el cariño de los chilenos.

El artista argentino cantó éxitos como "Por eso vine", "Romeo y Julieta", "Cuando te besé" e incluso, sorprendió invitando a Anita Tijoux para interpretar dos temas.

La presentación del cantante de 27 años finalizó con una de sus canciones más reconocidas y que lo llevaron al estrellato, "Adán y Eva", armando una fiesta en la Quinta Vergara.

