Con "Adán y Eva": Paulo Londra cerró su show en Viña 2026 con una verdadera fiesta en la Quinta Vergara
Paulo Londra realizó un show impecable en el Festival de Viña 2026, marcando su regreso a los escenarios y se fue con todo el cariño de los chilenos.
El artista argentino cantó éxitos como "Por eso vine", "Romeo y Julieta", "Cuando te besé" e incluso, sorprendió invitando a Anita Tijoux para interpretar dos temas.
La presentación del cantante de 27 años finalizó con una de sus canciones más reconocidas y que lo llevaron al estrellato, "Adán y Eva", armando una fiesta en la Quinta Vergara.
Sigue en vivo el Festival de Viña
El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.
Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.
Programación por día de Viña 2026
Viernes 27 de febrero
Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".
Leer más de