Una inesperada colaboración: Paulo Londra sorprende al cantar "1977" junto a Anita Tijoux en Viña 2026

27 feb. 2026 - 22:35 hrs.

Paulo Londra sorprendió a toda la Quinta Vergara al invitar al escenario a la cantante nacional Anita Tijoux para interpretar juntos uno de sus temas más reconocidos de la rapera: “1977”.

La ovación del público marcó uno de los momentos más comentados de la última noche del Festival de Viña 2026.

La colaboración llegó después de un repertorio cargado de éxitos que han consolidado a Londra como una de las figuras más influyentes del trap argentino y sudamericano.

Entre las canciones que interpretó destacaron “Plan A”, “Me tiene mal”, “Chica paranormal”, entre otras que hicieron vibrar a la Quinta Vergara.

¿Cómo ver el Festival?

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas).

También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

