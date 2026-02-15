Diego Torres recuerda su debut en Viña: Pelo largo, bermudas y una conexión única con la Quinta Vergara

15 feb. 2026 - 19:45 hrs.

En Camino a Viña, Diego Torres hizo un viaje al pasado y recordó sus distintas presentaciones en el Festival de Viña del Mar, comenzando por su debut en 1996, justo en uno de los momentos más importantes de su carrera.

“Cuántos recuerdos esa primera vez que vinimos al festival de Viña”, comentó, señalando que en ese entonces ya había lanzado su segundo disco, Tratar de estar mejor, y que atravesaba una etapa de gran proyección internacional. Incluso, en ese período fue invitado en España a participar en un homenaje a Joan Manuel Serrat junto a Penélope Cruz, experiencia que marcó profundamente su camino artístico.

¡Era joven y con el pelo alocado!

El cantante también evocó con humor su look de aquellos años. “Me acuerdo de haber venido con los pelos largos en esa época, todo peludo con los aros, las bermudas... Y la gente nos miraba diciendo, ¿y estos de dónde vinieron? Parecíamos los hombres de las cavernas”, relató entre risas.

Sobre esa primera presentación, destacó la conexión inmediata con el público chileno. “Ahí se produce esto tan bonito y no nos separamos más”, afirmó, recordando cómo se consolidó un vínculo que se ha mantenido intacto con el paso del tiempo.

Más adelante volvió en 2005, tras el éxito de su MTV Unplugged, un disco acústico que reversionó sus grandes éxitos y que, según contó, “provocó cosas muy lindas con la gente”.

Ese trabajo le permitió regresar a la Quinta Vergara en otra etapa clave de su carrera, reafirmando una relación especial con el Festival y con el público chileno.

Todo sobre Camino a Viña