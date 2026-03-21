"Se paran y se van": Piare con Pe y cómo preparó a su hijo para una posible pifiadera en el Festival de Viña

21 mar. 2026 - 00:02 hrs. | Act. 22 mar. 2026 - 00:02 hrs.

En un nuevo momento de Detrás de la Quinta, Piare con Pe sorprendió al revelar el plan que tenía preparado en caso de que su rutina no resultara en el Festival de Viña del Mar. Más allá de la confianza en su trabajo, la comediante confesó que consideró todos los escenarios posibles, incluso el más temido por los humoristas: la pifiadera.

“Yo a mi hijo lo tenía súper advertido”, contó, explicando que le habló con total honestidad sobre lo que puede ocurrir en la Quinta Vergara. “Le dije, esto es lo que pasa en Viña de repente... yo me voy a preparar para que me vaya bien y que la única forma de que me vaya mal es porque algo externo esté ocurriendo”.

El cuidadoso plan de Piare para no exponer a su hijo tras posibles pifiaderas a su rutina

Con ese mismo realismo, detalló el plan familiar que tenía listo: “Pero si eso pasa, ustedes se paran del público y se van al departamento donde yo les había arrendado para que estuvieran”. Una estrategia pensada para proteger a los suyos en un momento potencialmente difícil, porque, como ella misma dijo, “una nunca sabe lo que puede pasar”.

Sin embargo, nada de eso fue necesario. La noche tomó un rumbo completamente distinto, con una respuesta del público que superó incluso sus expectativas.

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