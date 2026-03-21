"Más me dan ganas...": Piare con Pe sobre conocida médium que predijo mal augurio a su rutina en Viña 2026

21 mar. 2026 - 00:05 hrs. | Act. 22 mar. 2026 - 00:06 hrs.

En Detrás de la Quinta, Piare con Pe contó cómo las predicciones de Latife Soto, la reconocida médium, se convirtieron en un impulso inesperado para su paso por Viña 2026. Más que miedo o presión, Piare transformó esas advertencias en motivación para dar lo mejor de sí en el escenario.

“Sí, me sirvió”, confesó, recordando que cada comentario que sugería un posible fracaso la llevaba a prepararse más. “Cada vez que escuchaba que alguien decía algo malo o que me podían pifiar, entendía que era porque era la más desconocida y no confiaban en la comodidad de las mujeres. Eso me impulsaba a estudiar más, a prepararme más”, explicó.

Piare transforma las críticas negativas en impulsos para dar lo mejor de ella

Entre risas, Piare reconoció que esa porfía siempre ha sido parte de su carácter: “Siempre he sido porfiada, rebelde... más me dan ganas de contradecir a la gente que no creía en mí”. Para ella, el trabajo y la disciplina han sido más importantes que cualquier predicción o talento innato.

Además, la comediante valoró el efecto de sus logros en su entorno cercano: “No hay nada más lindo que tener a la familia orgullosa”. Así, lo que pudo ser una advertencia intimidante se transformó en una victoria compartida, llena de orgullo y satisfacción.

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