"Andaba escondiéndome": Piare cuenta detalles de su experiencia trabajando como payasita con Cathy Barriga

21 mar. 2026 - 23:22 hrs.

En un divertido momento de Detrás de la Quinta, la humorista Piare con Pe habló sobre el episodio curioso de su pasado: trabajó como payasita en actividades de la Municipalidad de Maipú durante la gestión de Cathy Barriga, anécdota que recordó en la Quinta Vergara en su paso por el Festival de Viña 2026.

Entre risas, comentó que su trabajo era bailar y repartir huevitos de chocolate a los niños en Pascua, y que la instrucción era no entregar los chocolates hasta que la exalcaldesa llegara.

La anécdota de Piare con Pe trabajando con Cathy Barriga

“Fue gracioso, porque estaban reteniendo los chocolates hasta que llegara ella, y yo andaba escondiéndome y robando los huevitos para dárselos a los niños”, explicó Piare, destacando la espontaneidad y el humor que siempre ha puesto en sus actuaciones. La historia provocó carcajadas en el estudio, mostrando su talento para convertir cualquier experiencia en material cómico.

La comediante y Jorge Alís también bromearon sobre la remuneración: “90 lucas gané por esa pega...", afirmó, mientras que Jorge bromeó que eran 90 millones, pero le pasaron menos, aludiendo a las irregularidades que hubo en aquella gestión municipal de Maipú.

Con esta anécdota, Piare recordó al público que el humor puede nacer de cualquier experiencia, y que incluso los momentos más curiosos pueden transformarse en historias memorables sobre el escenario.

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