"Crecí en el barrio": Piare con Pe habla de sus orígenes y la clave para una rutina auténtica

21 mar. 2026 - 23:49 hrs.

En un emotivo momento de Detrás de la Quinta, la humorista Piare con Pe habló sobre su rutina en Viña 2026, destacando que cada risa y cada silencio que se dio en la Quinta Vergara fueron el reflejo de su propia experiencia de vida. “Me sentí extrañamente muy segura todo el tiempo desde que partí”, comentó, recordando la primera risa potente que escuchó y cómo eso le dio confianza para conectarse con el público.

Piare explicó que esa sensación de cercanía hizo que el escenario, pese a ser enorme, se sintiera como un bar íntimo: “Sentí como que estaban súper cerca mío... como que con esos silencios, que me escuchan, la risa de los momentos que yo tenía planificado que estuviesen, me siento muy conforme”. Para ella, la clave estuvo en transmitir su verdad y su vivencia personal.

"Crecí en el barrio": Piare y la clave del éxito de su rutina

La comediante recalcó su origen y cómo esto define su estilo: “No he recibido comentarios de que sale fingido, porque obvio que no va a salir fingido. Crecí en el barrio (...) me gustaba ser chora, hacerme la mala, siempre me gusta hacerme la mala”.

Entre recuerdos de su infancia, referencias a la cultura urbana y su relación con el público, Piare mostró que su autenticidad es lo que conecta con la gente: tanto en la Quinta como en redes sociales y entrevistas, la respuesta ha sido cariño y buena onda constante. Su humor, cercano y honesto, refleja no solo su talento, sino también su esencia.

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