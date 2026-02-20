20 feb. 2026 - 18:15 hrs.

La espera terminó. Este viernes 20 de febrero tendrá lugar el día más esperado por los fanáticos del espectáculo y la música: la Gala de Viña 2026.

Se trata del gran evento veraniego que, en la antesala de la próxima edición del Festival de Viña, reunirá a una serie de invitados en la alfombra roja, donde destacan animadores de televisión, deportistas, artistas y más.

En esta ocasión, la también llamada "noche cero", volverá a situarse en el Sporting Club de Viña del Mar, donde se recibirá a público que, en solo minutos, agotó las entradas.

¿Dónde ver la Gala de Viña 2026?

La transmisión oficial del evento comenzará a las 19:00 horas por las pantallas de Mega, con la Previa de la Gala, un programa especial conducido por Tita Ureta y César Campos, donde podrás ver todos los detalles del inicio de la gran "noche cero".

Mientras que a las 21:00 horas se dará inicio oficial a la Gala de Viña 2026, donde los más de 130 invitados tendrán que recorrer casi un kilómetro de alfombra roja.

Esta estará conducida por Tonka Tomicic y José Antonio Neme, quienes estarán acompañados por Marcelo Marocchino con los comentarios sobre moda y Florencia Vial en las distintas estaciones tomando las impresiones de los invitados.

También podrás conectarte y vivir La Gala en vivo por el canal de YouTube: MEGA oficial, donde el creador de contenido Rantés Verdugo, más conocido como Ranty, y la periodista Paulina Flores se tomarán la noche con todo lo que no sale en la TV abierta.

Además, en el Sporting Club de Viña del Mar se sumarán con toda la energía Xaviera Salazar, Nacha Valenzuela y Lorena Ramírez, con momentos imperdibles de los invitados.

