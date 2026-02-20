¿Quién es Sinaka? Conoce al cantante urbano que desfilará por la Gala de Viña 2026

20 feb. 2026 - 20:30 hrs.

Sinaka será una de las celebridades que debutará en la alfombra roja de la Gala de Viña 2026

El cantante, de 23 años, alcanzó gran popularidad en nuestro país a fines de 2025, consolidándose como uno de los artistas que actualmente lideran el género urbano.

¿Quién es Sinaka?

Matías Muñoz, conocido artísticamente como Sinaka, es oriundo de la comuna de Quilpué, en la región de Valparaíso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por SINAKA (@s1naka)

Inició su carrera en 2020 con el lanzamiento de canciones como "Cuanto vale" y "Nohayley". No obstante, fue en 2022 cuando comenzó a ganar mayor reconocimiento gracias al tema "Fotolog".

Tras cinco años de trayectoria, Sinaka presentó el álbum "El nuevo sonido", que incluye su mayor éxito hasta la fecha, "Senda Bellakona". La canción supera los 20 millones de reproducciones en Spotify e incluso alcanzó el primer lugar del Top 50 de Chile en dicha plataforma.

A partir de entonces, el cantante se consolidó como uno de los exponentes más destacados del género urbano chileno, colaborando con artistas de renombre como Kidd Voodoo, Pablo Chill-E y Katteyes.

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Gala Viña