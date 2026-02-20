¿Quién es Laura Urruticoechea? La esposa de Nicolás Jarry que estará en la Gala del Festival de Viña 2026

20 feb. 2026 - 18:40 hrs.

Una de las figuras que se lucirá en la alfombra roja de la Gala del Festival de Viña 2026 es Laura Urruticoechea, esposa de Nicolás Jarry.

La influencer promete desfilar con un espectacular vestido en el evento de moda más importante de todo Chile y acá te contamos varios datos sobre ella.

Conoce a Laura de Urruticoechea

Laura Urruticoechea nació en 1995, tiene 30 años y alcanzó fama cuando contrajo matrimonio con Nicolás Jarry, uno de los tenistas más destacados de nuestro país, y con quien mantiene una relación desde el 2017.

Instagram

Fue en 2020, cuando la joven, quien es ingeniera comercial de profesión, y el deportista de alto rendimiento decidieron dar el sí ante su familia.

Posteriormente, vinieron los hijos y actualmente son padres de tres pequeños, Juanito, Santiago y Celeste, la más pequeña.

La historia familiar de Laura Urrutioechea es compleja. Cuando tenía tan solo 13 años, falleció su hermana melliza a causa de una muerte súbita y tan solo meses después, perdió a su madre.

