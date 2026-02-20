Joven revelación chilena busca brillar en la Gala de Viña 2026: ¿Quién es Enzo Ferrada?

20 feb. 2026 - 19:20 hrs.

El actor y cantante chileno Enzo Ferrada, de 20 años, se posiciona como uno de los grandes protagonistas de la Gala del Festival de Viña 2026. El joven artista no solo desfilará por una alfombra roja de 900 metros, sino que también interpretará una canción en vivo, luego de consagrarse como ganador de Talento Mallplaza.

El evento, organizado y transmitido por Mega, contará con una amplia cobertura y más de 130 invitados, entre ellos cantantes, actores y reconocidas figuras del espectáculo nacional.

¿Quién es Enzo Ferrada?

El intérprete chileno-italiano ha destacado por su presencia escénica, su registro vocal y su desarrollado instinto dramático, elementos que lo perfilan como un artista integral, capaz de moverse con naturalidad tanto en el cine como en la interpretación musical.

Originario de Santiago, Ferrada inició su formación artística a los 9 años, cuando comenzó estudios de canto lírico. Con el tiempo complementó su camino con estudios de actuación y formación en la Academia de Música de Verónica Villarroel.

Además, según La Luz Films and Talents, ha recibido entrenamiento actoral personalizado de la reconocida actriz Claudia Di Girolamo.

Durante su participación en Talento Mallplaza, Ferrada sorprendió al público con interpretaciones de alto impacto, como “El Triste” de José José, “Escándalo” de Raphael y “Tu cariño se me va” de Buddy Richard.

Sin embargo, su salto a la fama ocurrió antes: en 2021 participó en el programa de talentos The Voice Chile, donde obtuvo gran visibilidad.

Ese mismo año debutó en el cine con la película "La vaca que cantó una canción hacia el futuro", dirigida por Francisca Alegría. El filme fue seleccionado para el Festival de Sundance en 2022, marcando un hito clave en la carrera del joven artista.

