¡Y de terciopelo! José Antonio Neme sorprendió con movido baile en su paso por la Gala de Viña 2026

20 feb. 2026 - 21:22 hrs.

Uno de los momentos que marcó el comienzo de la Gala del Festival de Viña 2026 fue el inesperado baile de José Antonio Neme.

El conductor de Mucho Gusto realizó una coreografía al ritmo de Where Have You Been de Rihanna y junto a experimentados bailarines.

En cuanto al look que lució el periodista, escogió un traje con chaqueta de terciopelo azul, mientras que el pantalón fue un clásico negro.

Mega

¿Cómo ver la Gala de Viña?

Puedes conectarte y vivir La Gala en vivo por el canal de YouTube: MEGA oficial, donde el creador de contenido Rantés Verdugo, más conocido como Ranty, y la periodista Paulina Flores se tomarán la noche con todo lo que no sale en la TV abierta.

Además, en el Sporting Club de Viña del Mar se sumarán con toda la energía Xaviera Salazar, Nacha Valenzuela y Lorena Ramírez, con momentos imperdibles de los invitados.

Transmisión Digital de la Gala de Viña:

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Gala Viña