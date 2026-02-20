Quedó sin camisa: El curioso percance de Luis Mateucci a minutos de la Gala de Viña 2026

20 feb. 2026 - 21:20 hrs.

Un curioso chascarro protagonizó Luis Mateucci este viernes en la previa de la Gala de Viña 2026.

Durante la transmisión de la Gala Digital, la periodista Ignacia Valenzuela le preguntó al participante de El Internado por qué se encontraba sin camisa en el backstage, luciendo su abdomen a minutos de salir a la alfombra roja.

El percance de Luis Mateucci a minutos de la Gala de Viña 2025

Ante la consulta, Mateucci reconoció que sufrió un inconveniente justo antes del inicio del evento.

Gala de Viña 2025 / Mega

"Hacía calor y estamos transpirando todo, entonces manché la parte de arriba", explicó en primera instancia.

"Es más, venía más desabrigado y como que empecé a ver a la gente tan tapada y dije no, me parece que no hay que mostrar tanto y me tapé un poco", agregó.

¿Cómo ver la Gala de Viña?

Puedes conectarte y vivir La Gala en vivo por el canal de YouTube: MEGA oficial, donde el creador de contenido Rantés Verdugo, más conocido como Ranty, y la periodista Paulina Flores se tomarán la noche con todo lo que no sale en la TV abierta.

Además, en el Sporting Club de Viña del Mar se sumarán con toda la energía Xaviera Salazar, Nacha Valenzuela y Lorena Ramírez, con momentos imperdibles de los invitados.

Transmisión Digital de la Gala de Viña:

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

