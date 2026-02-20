¿Quién es Bea Bravo? La influencer con más de 500 mil seguidores que se lucirá en la Gala de Viña 2026

20 feb. 2026 - 19:00 hrs.

Una de las influencers que pasará por la alfombra roja de la Gala del Festival de Viña es Bea Bravo, quien cuenta con miles de seguidores en redes sociales.

Hace tan solo un día que la comunicadora les contó a sus seguidores que iba a asistir al evento que ella siempre miró a través de televisión. En esta nota te contamos más datos sobre ella.

Conoce a Bea Bravo

Hace un par de años, Bea Bravo comenzó a incursionar en el mundo de TikTok, red social donde contaba historias de todo tipo y también hacía tutoriales de maquillaje.

La joven no solo se dedicaba a lo anterior, pues también en esos años estudiaba Derecho en la Universidad de Valparaíso.

Mientras realizaba más contenido en redes sociales, reveló que había terminado su carrera y unos meses después juró como abogada en la Corte Suprema.

Otro tema que también toca en sus videos Bea Bravo es sobre el matrimonio y cuenta un poco de su camino, ya que se casará con su pareja este 2026.

En Instagram, la defensora alcanza los 180 mil seguidores, mientras que en TikTok ya cuenta con más de 380 mil seguidores.

