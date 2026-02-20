Presentado por: Paris

Falta poco: Esta es la hora de inicio de la Gala de Viña 2026

  • Por Mega
Falta poco: Esta es la hora de inicio de la Gala de Viña 2026 Gala de Viña 2026

Ya falta cada vez menos. Este viernes 20 de febrero se lleva a cabo la 15° edición de la Gala de Viña, la cual contará con un gran despliegue técnico nunca antes visto.

El evento tendrá más de 20 cámaras y distintos sectores a lo largo de la alfombra para lucir los detalles de cada look. 

Lo más visto de Gala

Shoescam, selfiecam y el famoso glambot son algunas de las estaciones que estarán presentes en el Sporting Club de Viña del Mar. Además, contará con una orquesta con música en vivo y un show de ballet para que tanto los invitados y como el público disfruten.

Aton Chile

¿A qué hora parte la alfombra roja?

Desde las 19:00 horas podrás disfrutar de la previa de la Gala, para conocer todos los pormenores del evento.

Ir a la siguiente nota

La alfombra roja de 900 metros por la que pasarán más de 130 invitados, como Kika Silva, Marcelo Díaz y la actual Miss Universo Fátima Bosch, será transmitida por las pantallas de Mega a partir de las 21:00 horas. 

Además, no te pierdas la gran Gala Digital a través del canal de Youtube de Mega desde las 20:00 horas junto a Poli Flores, El Ranty, Xaviera Salazar, Nacha Valenzuela y Lore Ramírez, con entrevistas exclusivas y los secretos mejor guardados de este evento.

Todo sobre Festival de Viña

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Leer más de

Minuto a minuto