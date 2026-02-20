¿Cambio de look radical? Daniela Aránguiz mostró inesperada preparación para la Gala de Viña 2026

20 feb. 2026 - 18:50 hrs.

A través de sus redes sociales, Daniela Aránguiz mostró un poco de la preparación que está realizando de cara a la Gala del Festival de Viña 2026.

Una de las figuras más esperadas del evento de moda más importante del año es la exchica Mekano, quien siempre deslumbra con los vestidos que escoge.

Mega

En esta ocasión, la comunicadora ha dado pocos detalles de lo que será su participación en la alfombra roja, sin embargo, ahora sorprendió con una importante información.

¿Qué peinado lucirá Daniela Aránguiz?

Según mostró en sus historias de Instagram, Daniela Aránguiz estaba con el destacado estilista de los famosos, Jean Bohus.

Sin embargo, el peluquero no solo la estaba peinando, ya que también hubo corte de pelo y él solo lo definió como: "Algo pasó".

¿Será que la opinóloga llegará a la Gala del Festival de Viña con un cambio de look completamente radical?

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Gala Viña