Fue con todo: Tonka Tomicic y José Antonio Neme se besaron en el inicio de la Gala de Viña 2026

20 feb. 2026 - 21:26 hrs.

Los animadores de la Gala de Viña 2026, Tonka Tomicic y José Antonio Neme, tuvieron una entrada muy aplaudida por los asistentes al Sporting de Viña del Mar, con bailes y mostrando sus mejores trajes para la jornada.

Mientras presentaban a sus compañeros que evaluarían los looks de los famosos que pasarán por la alfombra roja, Tonka jugó con el público para que pidieran el beso. Ante esto, el conductor de Mucho Gusto no se amilanó y le hizo el caso al respetable, que celebró el acto.

¿Cómo ver la Gala de Viña?

Puedes conectarte y vivir La Gala en vivo por el canal de YouTube: MEGA oficial, donde el creador de contenido Rantés Verdugo, más conocido como Ranty, y la periodista Paulina Flores se tomarán la noche con todo lo que no sale en la TV abierta.

Además, en el Sporting Club de Viña del Mar se sumarán con toda la energía Xaviera Salazar, Nacha Valenzuela y Lorena Ramírez, con momentos imperdibles de los invitados.

Transmisión Digital de la Gala de Viña:

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Gala Viña