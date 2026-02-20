¡Llena de púas y con lentes! El rockero look que lució Furia en la Gala del Festival de Viña 2026

20 feb. 2026 - 22:54 hrs.

Furia aceptó el desafío de participar en la Gala del Festival de Viña 2026 y desfiló junto a Akemi Nakamura y Fernando Solabarrieta.

La participante argentina de El Internado lució un vestido negro, lleno de púas y con capucha y lo complementó con unos lentes con el mismo aplicativo. La trasandina se llenó de aplausos en su paso por la alfombra roja.

