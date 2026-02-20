¡Llena de púas y con lentes! El rockero look que lució Furia en la Gala del Festival de Viña 2026
Furia aceptó el desafío de participar en la Gala del Festival de Viña 2026 y desfiló junto a Akemi Nakamura y Fernando Solabarrieta.
La participante argentina de El Internado lució un vestido negro, lleno de púas y con capucha y lo complementó con unos lentes con el mismo aplicativo. La trasandina se llenó de aplausos en su paso por la alfombra roja.
¿Cómo ver la Gala de Viña?
Puedes conectarte y vivir La Gala en vivo por el canal de YouTube: MEGA oficial, donde el creador de contenido Rantés Verdugo, más conocido como Ranty, y la periodista Paulina Flores se tomarán la noche con todo lo que no sale en la TV abierta.Ir a la siguiente nota
Además, en el Sporting Club de Viña del Mar se sumarán con toda la energía Xaviera Salazar, Nacha Valenzuela y Lorena Ramírez, con momentos imperdibles de los invitados.
Transmisión Digital de la Gala de Viña:
Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".
