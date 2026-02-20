Katteyes deslumbra en la Gala Viña 2026 con un vestido blanco brillante y un accesorio que robó miradas

20 feb. 2026 - 23:48 hrs. | Act. 21 feb. 2026 - 00:10 hrs.

La cantante chilena Fernanda Villalobos, conocida como “Katteyes”, deslumbró durante su paso por la alfombra roja de la Gala de Viña 2026, convirtiéndose en una de las figuras más comentadas de la noche. Su presencia no dejó indiferente a ningún espectador.

La artista lució un vestido blanco con brillos, acompañado de delicadas transparencias que elevaron su estilo en la alfombra roja. Además, utilizó un espectacular collar que acaparó miradas y potenció aún más su look durante su recorrido por la alfombra.

¿Cómo ver la Gala de Viña?

Puedes conectarte y vivir La Gala en vivo por el canal de YouTube: MEGA oficial, donde el creador de contenido Rantés Verdugo, más conocido como Ranty, y la periodista Paulina Flores se tomarán la noche con todo lo que no sale en la TV abierta.

Además, en el Sporting Club de Viña del Mar se sumarán con toda la energía Xaviera Salazar, Nacha Valenzuela y Lorena Ramírez, con momentos imperdibles de los invitados.

Transmisión Digital de la Gala de Viña:

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

