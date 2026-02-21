"Le voy a poner buena nota a todos": Pablo Chill-E adelanta cómo enfrentará su desafío como jurado

21 feb. 2026 - 00:04 hrs.

El cantante nacional Pablo Chill-E tendrá un rol clave en el Festival de Viña 2026, donde debutará no solo como artista, sino también como jurado en la histórica Quinta Vergara. Durante un diálogo en backstage con Florencia Vial, el intérprete compartió emotivas palabras sobre cómo enfrentará este nuevo desafío profesional.

“Contento de que me hayan dado la oportunidad… se siente bien. Es una gran responsabilidad, pero creo que le voy a dar una buena nota a todos”, expresó el cantante, mostrando humildad y entusiasmo por su participación.

¿Cómo ver la Gala de Viña?

Puedes conectarte y vivir La Gala en vivo por el canal de YouTube: MEGA oficial, donde el creador de contenido Rantés Verdugo, más conocido como Ranty, y la periodista Paulina Flores se tomarán la noche con todo lo que no sale en la TV abierta.

Además, en el Sporting Club de Viña del Mar se sumarán con toda la energía Xaviera Salazar, Nacha Valenzuela y Lorena Ramírez, con momentos imperdibles de los invitados.

Transmisión Digital de la Gala de Viña:

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Gala Viña