'En vez de capa, usabas corbata': Así homenajeó Vesta Lugg a su padre en su paso por la Gala de Viña 2026

Es común que durante la Gala de Viña muchas mujeres luzcan vestidos de diferentes formas y texturas. Suelen ser pocas las que se arriesgan por una propuesta distinta y Vesta Lugg es una de ellas. Este año quiso homenajear a su padre y se atrevió a desfilar por la alfombra roja con un elegante y moderno esmoquin.

El traje de la conocida cantante tenía una clásica combinación de blanco y negro. Fue diseñado por la casa de moda Yves Saint Laurent, los primeros en crear un esmoquin para mujer en la década de los sesenta.

"Elegí un traje pensando en ti"

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Vesta dedicó unas emotivas palabras a su padre, que a su vez explican por qué eligió este particular atuendo. "Me enseñaste a creer en la bondad del planeta y a moverme con audacia y agradecimiento. Hoy me toca celebrarte a ti, Chuck", escribió.

El traje estaba compuesto por un blazer con suaves líneas blancas, pantalón liso completamente negro, a juego con la corbata, y un moderno chaleco a la altura de la cintura acompañado de una camisa blanca estilo crop top.

"Porque te vi tantas veces usando uno cuando llegabas a contarme tus historias y me enseñabas a escribir correos y hacer ecuaciones", agrega el emotivo texto.

Uno de los looks más llamativos

La propuesta de Vesta Lugg fue una de las más llamativas de toda la noche. En redes sociales fue la favorita de muchos y Marcelo Marocchino, invitado experto en moda, calificó su atuendo como increíble y destacaron el complemento maximalista de las joyas.

Su elegancia fue indudable y Tonka Tomicic lo resaltó: "Se ve increíble. Una mujer tiene que tener garbo para saber llevar esmoquin. No es fácil", dijo.

"En vez de capa tenías corbata. Con esa magia me enseñaste a creer en mí para que hoy me sienta libre. ¡Hola Viña!", concluyó la cantante.

