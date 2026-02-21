Una noche donde destacó el blanco: Con Gusto a Viña elige a sus mejores vestidas de la Gala 2026

21 feb. 2026 - 11:15 hrs.

La Gala de Viña 2026 deslumbró como uno de los eventos con más glamour del año y entre los brillos, varios sorprendieron. El equipo de Con Gusto a Viña eligió a sus mejores vestidas de la noche donde destacó el blanco "cloud dancer", color del año de Pantone.

¿Quiénes fueron las reinas de la jornada? Karen Doggenweiler se destacó.

"Siempre hay un traje que te queda y es el traje de la noche. Me pareció estupenda la materialidad, lo trajeron de Dubai de Ali Karoui, un diseñador que ha vestido a Beyoncé, Naomi Campbell y se nota esa experiencia en cuanto al trabajo; cómo contornea su silueta", dijo Eugenia Lemos.

Otra que destacó fue Tonka Tomicic, quien estuvo en los comentarios de la jornada cubierta de transparencias. "Esperaba algo con un poco más de color para ella, pero Tonka es Tonka y lo que se ponga le va a quedar increíble. Es una reversión del traje (de Alberta Ferretti) que usó en 2008".

Y Carolina Arregui cerró el trío de blancos con un Gio&Ber. "Acá hay una asimetría bien marcada hacia un hombro y otro tipo de cola que es en efecto capa que se ve etéreo, volátil. (...) Este fue uno de los mejores logrados", dijo la comentarista de modas.

