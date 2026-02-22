¿Qué día se presenta Rodrigo Villegas en el Festival de Viña del Mar 2026?

22 feb. 2026 - 15:00 hrs.

El humor es uno de los momentos más esperados por la audiencia del Festival de Viña del Mar, pues los comediantes deben enfrentar al exigente público conocido como el "Monstruo".

Todas las noches, el público presente entrega un veredicto casi inmediato a través de sus reacciones. No aceptan rutinas débiles y glorifican a quien conecte con ellos.

¿Qué noche se presenta Rodrigo Villegas en Viña 2026?

La noche del lunes 23 de febrero, Rodrigo Villegas se presentará por tercera vez en la Quinta Vergara en busca de las gaviotas, aunque el "Monstruo" decidirá si las merece.

Durante la misma noche se presentará el dúo británico Pet Shop Boys y la agrupación colombiana Bomba Estéreo.

