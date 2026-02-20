Noche de cierre en Viña: ¿Qué humorista se presenta el viernes 27 de febrero en la Quinta Vergara?

20 feb. 2026 - 12:00 hrs.

El humor es uno de los pilares del Festival de Viña del Mar y, para muchos, el momento más esperado de cada noche. No se trata solo de contar chistes, sino de conectar con el público históricamente exigente que ha tenido el poder de consagrar o derribar carreras.

A lo largo del festival, sobre el escenario de la Quinta Vergara han ocurrido momentos icónicos gracias a los humoristas, consolidando el bloque como uno de los más comentados del certamen.

¿Quién es el humorista de la noche final del Festival de Viña del Mar?

Quien se enfrentará al "Monstruo" la jornada del viernes 27 será Pastor Rocha, quien debutará sobre el escenario de la Quinta Vergara con una rutina marcada por su personaje religioso y sátira.

En el apartado musical, la noche contará con la presencia de destacados artistas urbanos: el argentino Paulo Londra, Pablo Chill-E y Milo J, quienes prometen encender al público con sus éxitos y cerrar el festival con una jornada cargada de energía.

